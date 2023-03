Warntag in Leverkusen Mobile Sirenen in vier Stadtteilen unterwegs

In Opladen, Bergisch Neukirchen, Lützenkirchen und Steinbüchel fuhren die Feuerwehrleute nacheinander mehrere Stellen an und machten die Sirenen im Warnrhythmus aus drei unterschiedlichen Tönen an. „Wir versuchen, beim Warntag mit den mobilen Sirenen möglichst viel Fläche abzudecken“, ergänzt die Sprecherin. Das komplette Stadtgebeit sei aber nicht möglich.