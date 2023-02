Auch Leverkusen betroffen Warnstreik lähmt Ämter und Flughafen

„In den Kommunen werden sich Bürger auf längere Wartezeiten in den Ämtern einstellen müssen“, heißt es weiter. „Nahezu alle Kindertagesstätten in Köln, Bonn, Troisdorf, Hennef und Gummersbach werden betroffen sein. Ebenfalls betroffen sind die kommunalen Krankenhäuser und die Ver-/Entsorgungsbetriebe in der Region.“ Zentrale Kundgebungen soll es an dem Tag in Köln und in Bonn geben.