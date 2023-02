Verdi-Warnstreik in Leverkusen Sieben Kitas zu, Busse und Müllabfuhr laufen

Die erste Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei Bund und den Kommunen war ohne Annäherung verlaufen. Dienstleistungsgewerkschaft. Verdi fordert von Bund und Kommunen eine Entgeltsteigerung um 10,5 Prozent. Das sieht die Arbeitgeberseite anders, deren Angebot in der zweiten Gesprächsrunde aus Gewerkschaftssicht enttäuschend ausfiel. Vorgeschlagen worden war da eine Erhöhung von drei Prozent Ende 2023 und zwei Prozent Mitte 2024 über eine Laufzeit von 27 Monaten – plus Inflationsausgleichsprämie in zwei Raten von 1500 und 1000 Euro. Insgesamt viel zu wenig, sagt Verdi.