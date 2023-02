Auswirkungen in Leverkusen Warnstreik – Freitag fahren Wupsi-Busse nicht

Und am Ende waren es doch mehr. Für Montag hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi unter anderem in Leverkusen zum Warnstreik der im öffentlichen Dienst Beschäftigten aufgerufen. Vor allem Mitarbeiter in den städtischen Kitas folgten dem Aufruf. Die Stadt hat am Dienstag konkrete Zahlen: Insgesamt 14 Kitas waren am Montag geschlossen, zunächst war von sieben Kitas die Rede gewesen. Diese hatten die Verwaltung direkt über die Schließung informiert. Insgesamt beteiligten sich allein bei den städtischen Kitas 130 Mitarbeiter am Streiktag. Wie viele weitere Mitarbeiter der Verwaltung zudem dem Aufruf von Verdi folgten und die Arbeit niederlegten, konnte die Stadt bisher noch nicht sagen. Bisher sind die Streiks für Leverkusen noch glimpflich verlaufen: Busse fuhren bisher. Montag war auch Entsorger Avea nicht bestreikt worden.