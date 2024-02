Warnstreik in Leverkusen Gewerkschaft Verdi legt erneut den Busverkehr lahm

Hintergrund sind die Manteltarifverhandlungen für die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs mit den kommunalen Arbeitgebern. Sie gehen am Freitag, 16. Februar, in Bochum in die zweite Runde. Zuvor wolle Verdi in NRW „den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. „Wir wollen und müssen eine soziale und ökologische Verkehrswende schaffen. Dafür müssen die Beschäftigten entlastet werden, so wird der ÖPNV gestärkt“, sagt Frank Michael Munkler von Verdi. „Die Arbeitgeber setzen auf verlängerte Arbeitszeiten und weitere Grausamkeiten, die den Beruf unattraktiver machen. So wird der Fachkräftemangel verschlimmert.“