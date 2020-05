Schieflage der Warenhauskette : Kaufhof-Filiale auf der Kippe

Warenhaus mit ungewisser Zukunft: Die Galeria Kaufhof-Karstadt in der Wiesdorfer Fußgängerzone. Foto: RP/Uwe Miserius

Leverkusen Die Zukunft des Warenhauses in Wiesdorf ist ungewiss. Einzelheiten zu Standorten fehlen noch. Fakt ist: Karstadt-Kaufhof ist im Schutzschirm-Insolvenzverfahren. Filialschließungen sind ein realistisches Szenario.

Sie ist seit zehn Jahren das große Gegengewicht zur Rathaus-Galerie in der Wiesdorfer Fußgängerzone. Die Frage ist: Wie lange noch? Denn die Warenhauskette Karstadt-Kaufhof ist angeschlagen, befindet sich in einem so genannten Schutzschirm-Insolvenzverfahren.