Kommunalwahl 2020 in Leverkusen : Op Plus: „Chancen in der Bahnstadt nutzen“

Markus Pott spricht sich im Namen von Opladen Plus unter anderem gegen weiteren Flächenfraß durch Wohnbebauung in der Stadt aus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die Wählervereinigung unterstützt SPD-Kandidat Uwe Richrath. Der Fokus im Wahlprogramm liegt auf Opladen, unter anderem auf der Aktivierung der historischen Gebäude am Frankenberg als Verwaltungsstandort.

Einen Oberbürgermeister-Kandidaten schickt Opladen Plus am 13. September nicht ins Rennen. Die Wählergruppierung unterstützt Amtsinhaber und SPD-Kandidat Uwe Richrath. „Er ist stärker auf die Stadtteile fokussiert als andere Bewerber“, begründet OP-Plus-Fraktionschef Markus Pott. Richrath sei „ein wenig eitler Mensch, fleißig, ideenreich“ und habe „eine Antenne für Opladen“. Die einstige Kreisstadt steht beim Wahlprogramm von Opladen Plus im Fokus. „100 Prozent für Opladen. Auch nach der Wahl“, heißt es da. „Wir haben einen Blick auf das Ganze, wir fordern aber mehr Fokus auf die Stadtteile und weniger auf eine überdimensionierte City“, zitiert Pott. Als wichtige Punkte des Programms nennt er:

Bahnstadt „Hier müssen wir die Chancen nutzen“. Vor allem die, die sich an der Westseite böten: „Es muss dort beim Wohnungsbau ein hoher Anteil sozialer Wohnungsbau dabei sei, es war von einem attraktiven Hotel die Rede, es muss ergänzender Handel her und eine guter Übergang zwischen Bahnhof und Innenstadt anstelle dieses Turms des Schreckens, der als Brückenaufgang dient.“

Verkehrswende „Wir wollen sie ohne Brechstange, wir müssen erst Alternativen schaffen, bevor weitere Parkplätze entfallen“, betont Pott. Opladen Plus schlägt etwa ein Parkhaus für Pendler auf dem Parkplatz Stauffenbergstraße vor, intelligente Ampeln, eine direkte Bahnverbindung zwischen Opladen und Düsseldorf, Anwohnerparken am Wochenende und über Nacht im Parkhaus Goetheplatz, die Verlängerung der Kölner Stadtbahnlinie bis Opladen und gute Radinfrastruktur samt neuer Radparkhäuser an den Bahnhöfen.

Grünflächen Öffentliche Grünanlagen sollen erhalten und aufgefrischt werden, etwa der kleine Park am alten Landratsamt. Bürger, die auf ihrem Grundstück einen schützenswerten Baum erhalten, sollen einen Bonus, etwa bei der Berechnung der Grundbesitzabgaben bekommen. Und die Brunnen in der Stadt sollen wieder in Gang gesetzt werden.

Flächenfraß Weil das Stadtgebiet endlich sei, sagt Opladen Plus „Nein zur Neuausweisung von Bauland. Die Stadt muss mit dem Flächen auskommen, für die Baurecht besteht“, betont Pott. „Wir müssen bewusster und sparsamer mit Flächen umgehen.“

Verwaltungsstandort Opladen Dauerbrennerthema bei Opladen Plus. Die historischen Gebäude am Frankenberg wie das alte Landratsamt sollen genutzt werden, „nirgendwo hat die Stadt schönere Dienstgebäude. Am Frankenberg gibt es den einzigen großen Verwaltungsstandort, wenn man das ganze Ensemble inklusive alte Landwirtschaftsschule aktiviert.“