Wahl für Minderjährige in Leverkusen : Der Jugend eine Stimme geben

Leverkusen Simulierte Wahl für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre fand auch in Leverkusen Anklang. Am Ende hatten die Grünen die Nase vorn.

Beim Betreten des Lokals machten bunte Info-Plakate auf sich aufmerksam. Stimmzettel und Wahlurne gab es wie in bekannten Wahllokalen auch. Zum zweiten Mal organisieren sie die U18-Wahl in Leverkusen. „Nur weil man kein Wahlrecht hat, heißt das nicht, dass man keine Stimme hat“, betont Ludwig. Zustimmung bei Seidenberg, die sich über jede abgegebene Stimme freut: „Uns ist es wichtig, die Möglichkeit anzubieten“. Knapp 200 Kinder und Jugendliche aus Leverkusen nahmen in diesem Jahr an den Wahlen teil. Ein hundertfaches, 200.000, gaben in Deutschland ihre Stimme ab. Diese Zahl sei „ein klares Statement, junge Menschen nicht aus der Politik auszuschließen“, so Ludwig, „Wenn wir nicht auf die Jugend hören, auf wen dann?“,Der Leverkusener setzt sich in seinem Ortsverein für ein Stimmrecht ab 16 Jahren ein. Nach Auszählung der Stimmen aus den sechs Wahllokalen in Leverkusen stellen die Grünen mit 34 % den Gewinner. 18 % der Stimmen entfielen auf die SPD, für 16 % war die FDP, die überzeugendste Partei, 10 % gingen an die CDU und 5 % wählten die Linken.