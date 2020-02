Spende : VR-Bank gibt 77.000 Euro an Engagierte

Spender und Bedachte: In der VR-Bank-Filiale an der Herzogstraße fand die Spendenübergabe mit Christa Zimmermann (Spendenbeirat, l.) und Gerd Klink (VR-Bank, r.) statt – mit leckerer Torte. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Weihnachten hat der Spendenbeirat der VR Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen vorverlegt. Jetzt hat das Gremium – mittlerweile zum siebten Mal – gemeinnützige Projekte mit einer Finanzspritze glücklich gemacht.

Für das Jahr 2019 hatte der Spendenbeirat diese Förderschwerpunkte festgelegt: • engagierte Region: Förderung sozialer Verantwortung und Kompetenzen und • Zukunft Europa: Förderung europäischer Werte in der Region. Bis zum 31. Oktober hatten Vereine und Einrichtungen Zeit, Spendenanträge einzureichen. Dem sind offenbar viele Vereine aus der Region zwischen Leverkusen und Bergisch Gladbach nachgekommen. Insgesamt schüttet der Spendenbeirat 77.000 Euro an rund 70 Vereine und Organisationen aus. Die Übergabe fand in der Filiale an der Herzogstraße in Opladen in feierlichem Rahmen statt, dem das Junge Theater Leverkusen einen künstlerischen Anstrich gab.