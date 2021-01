Bilanz der Genossenschaftsbank für 2020 : VR Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen: Kreditgeschäft wächst zweistellig

Leverkusen/Bergisch Gladbach Das Geldinstitut hat in der Pandemie ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 hingelegt. Wachstumstreiber ist das Kreditgeschäft gewesen.

Die vorläufigen Geschäftszahlen deuten es an: Das Geschäftsjahr 2020 war ein gutes für die VR Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen. „Sowohl im Privat- und Firmenkundengeschäft als auch in der privaten Wohnbaufinanzierung und der Immobilienvermittlung wurden sehr gute Ergebnisse erzielt“, heißt es aus der Zentrale in Bergisch Gladbach. Auch wegen der Pandemie sei der Bedarf unter anderem nach persönlicher Beratung in der Region hoch gewesen. „Es war und ist unser Anspruch als Genossenschaftsbank, gerade in dieser schwierigen Zeit für unsere Mitglieder und Kunden da zu sein“, sagt Vorstandschef Lothar Uedelhoven.