Vortrag zu Bayer-Volksschule Zeitreise in die Schule der 20er Jahre

Die frühere Bayer Volksschule und heutige Theodor-Fontane-Schule wurde 1920 gegründet. Das 100-Jährige im Jahr 2020 konnte wegen Corona nicht angemessen gefeiert werden. Das wird nun nachgeholt. Für Freitag, 15. Dezember, um 19 Uhr lädt die Abteilung Leverkusen-Niederwupper des Bergischen Geschichtsvereins zusammen mit der Theodor-Fontane-Schule ehemalige Schüler und Schülerinnen, Eltern der heutigen Schüler sowie an der Entwicklung dieser Schule Interessierte zu einem Vortrag zur Geschichte der Schule an die Fontane Str. 2 ein. Referent Reinhold Braun vom Geschichtsverein entführt die Zuhörer auf eine Zeitreise in die Geschichte der Grundschule. Schlaglichter sind das Gründungsjahr 1920 der „Bayer-Schule“ 1932 bezog sie ein neues Schulgebäude auf einem Gipsteich der Firma Bayer in der Nähe des damaligen Bahnhofs Wiesdorf. Im April 1959 bezog die Schule ihr neues Gebäude an einem sicheren Platz an der Theodor-Fontane-Straße.