Vortrag in Leverkusen : Der Niedergang des Balkanexpress

Leverkusen Bergische Eisenbahnhistoriker beschreiben bei einem Vortrag am 3. November in Opladen die wechselvolle Geschichte der legendären Bahnstrecke.

„Der Balkanexpress – auf dem Schienenweg von Lennep nach Opladen“, lautet der Titel einer Veranstaltung der Interessengemeinschaft (IG) Rheinisch-Bergische Eisenbahngeschichte am 3. November um 19 Uhr Uhr in der ESV-Festhalle Opladen, Robert-Blum-Str. 80,

Nach der Ausstellung „Der Bahnhof Opladen im Wandel der Zeit“ im Jahr 2016 und den Themen „Die Lok in der Wupper“ sowie „Das Ausbesserungswerk Opladen in den 80er Jahren“ im Jahr 2019, nehmen sich sich der Arbeitskreis Literatur und die IG Rheinisch-Bergische Eisenbahngeschichte mit dem „Balkanexpress“ unter der Federführung des Leichlinger Eisenbahnhistorikers Kurt Kaiß eines weiteren Kapitels an, welches untrennbar mit der Geschichte der ehemaligen Eisenbahnerstadt Opladen verbunden ist.

Darum geht es: Bereits ab dem 15. Mai 1876 bestand eine Schienenverbindung zwischen Lennep und Wermelskirchen, die durchgehende Verbindung bis Opladen wurde erst am 15. Oktober 1881 eröffnet. Während sich der Güterverkehr auf der 28,2 km langen Strecke zunächst recht beachtlich entwickelte, erlangte das Beförderungsaufkommen im Personenverkehr Zeit seines Bestehens nie den Umfang, den es eigentlich bedurft hätte, um den in den Jahren 1908 bis 1910 erfolgten zweigleisigen Ausbau der Strecke zu rechtfertigen, heißt es in einer Ankündigung. Dennoch wandelte sich die Bahnlinie von einer Sekundär- oder Nebenbahn schließlich zeitweise sogar zu einer Hauptbahn. Doch blieb sie, was sie von Anfang an war: eine Nebenbahn von überwiegend lokaler Bedeutung, heißt es weiter.