Kreisverkehr und Schulen Vorschläge für Verkehrssicherheit in Hitdorf

Die Leverkusener SPD-Fraktion setzt sich für die Errichtung eines barrierefreien Fußgängerüberweges an der nordwestlichen Einmündung der Hitdorfer Straße am Kreisverkehr Hitdorfer Straße/Mohnweg/An den Rheinauen ein. In einem Antrag an den Stadtrat und die Bezirksvertretung wird gefordert, diese Maßnahme zügig umzusetzen.