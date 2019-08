Fest im Neulandpark : Irlandtage: für 24 Stunden verheiratet

Leverkusen Feiern wie im Mittelalter, alter Whisky aus dem Fass und Hochzeit auf Probe – bei den „Irish Days“ ab 30. August im Neulandpark gibt es viel zu erleben.

Wer sich das Suchen eines Parkplatzes erleichtern will, kann das letzte Stück auf den Bus umsteigen. Hinweise zum Parkplatz P11 am Bürriger Deich sind ausgeschildert. Von dort startet ein Shuttlebus zum Neulandpark.

Was wäre Irland ohne seine traditionelle Musik? Den Erwartungen der Besucher werden die Irlandfreunde gerecht, indem sie am Freitag zur Eröffnung gegen 19 Uhr die Folk-Rock-Band „Anduril“ aufspielen lassen. Am Samstag ist vor allem Party angesagt. Die Hausband „Paddy and the Mac“ beginnt ab 13 Uhr ihren musikalischen Vortrag mit dem Barden „Amo Kreutz“. Weiter geht es mit der vom Leverkusener Musiker Reiner Lützenkirchen unterstützten „Band Penny“, ehe die Gruppe „The Brogues“ aus Leipzig die Bühne mit Celtic Rock stürmt.