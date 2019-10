Vorschau : Opladener Herbstmarkt lädt zum Bummeln und Genießen

Herbstmarkt in Opladen – auch jahreszeitliche Modeartikel sind im Angebot. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen (RP) Die Aktions-Gemeinschaft Opladen (AGO) eröffnet zum Herbstanfang den traditionellen Opladener Herbstmarkt in der Fußgängerzone. Am kommenden Samstag, 12. Oktober, wird der Frischemarkt in den Herbstmarkt integriert, am Sonntag kommt ein zweiter großer Holländer mit Pflanzen und ein Händler mit Trockenfrüchten dazu.

Die Fußgängerzone bietet mit vielen Pflanzen reichlich Inspirationen und Zubehör für dekorative Veränderungen in Haus und Garten. Herbstliche Blühpflanzen wirken als attraktive Farbtupfer für Beet, Balkon und Fensterbank. Dazu gibt es neue, hübsche Alternativen, die bis weit in den Winter durchhalten und in der kalten Jahreszeit einen ansprechenden Kontrast zum beginnenden Grau der Jahreszeiten bilden.

Blumenhändler säumen die Kölner Straße mit ihrem aktuellen Angebot und bieten Auswahl für nahezu jeden Geschmack. „Beim Herbstmarkt finden Sie die günstige und gute Qualität und mit persönlich erklärter Pflegeanleitung vom Spezialisten“, heißt es in einer Ankündigung. „Kreative Kleinigkeiten, herbstliche Arrangements aus Zierkürbissen, Pflanzen und bunten Bändern, liebevoll von Hand gefertigt, eignen sich perfekt als Geschenke – für Freunde, Familie oder sich selbst.“