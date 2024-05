Vorfreude auf die Meisterschale in Leverkusen Florian Wirtz: Bitte bleibt auf euren Plätzen

(bu) „Noch drei Spiele bis zur Unsterblichkeit“, sagt Lukas Hradecky, Torwart und Mannschaftskapitän. Das Erste beginnt am heutigen Samstag um 15.30 Uhr. Der Deutsche Meister Bayer 04 empfängt Augsburg zum letzten Bundesliga-Spiel. Der Ausgang ist für die Meisterschaft nicht von Belang, denn die Leverkusener stehen als Tabellenführer fest. Doch geht es darum, die Saison ungeschlagen zu beenden und damit einen neuen Ligarekord aufzustellen. Die Original-Meisterschale (Foto: Balk/dpa) wird nach dem Spiel offiziell der Mannschaft überreicht. Am Mittwoch, 22. Mai, geht es dann nach Dublin, wo das Europacupfinale ausgetragen wird. Saison-Abschluss ist das deutsche Pokalfinale am Samstag, 25. Mai.