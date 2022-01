Nach Beobachtungen im Umland : Schlechte Aussichten für kostenlosen Nahverkehr

Leverkusen Eine Auswertung der Akzeptanz und Nutzung kostenloser Tickets im Öffentlichen Personennahverkehr zeigt ein eher diffuses Bild. Stadt und Wupsi bleiben vage.

Das tat die Wupsi sowohl im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) als auch in der gesamten Republik. Die Stadt berichtet jetzt ein Zwischenergebnis; in Rostock hoch im Norden und nebenan in Monheim hat sich was getan. In der Hansestadt in Mecklenburg-Vorpommern fahren seit 2020 rund 20.000 Schüler mit einem für sie kostenlosen Schülerticket, die Kosten dafür „sollen sich auf 3,3 Mio. Euro pro Jahr belaufen“, zitiert die Stadt aus einem Bericht bei spiegel-online. Die Politik habe dies dort so beschlossen.