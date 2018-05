Leverkusen: Vor Keimen geschützt in 30 Sekunden

Vor Keimen geschützt in 30 Sekunden

Leverkusen In Krankenhäuser ist es gängige Praxis und eigentlich eine ganz simple Methode: Desinfektionsmittel auf die trockenen Hände sprühen, 30 Sekunden einreiben, fertig. Ein Vorgang, der wenig Zeit in Anspruch nimmt, effektiv und kostengünstig Keime abtötet und die Übertragung von Infektionen verhindert, sagt Natalie Commandeur, Hygienefachkraft im St.-Remigius-Krankenhaus.

Doch obwohl es so einfach ist, regelmäßig Schulungen stattfinden und die Hygienebeauftragten vor Ort stets für Fragen zur Verfügung stehen, organisiert die Kplus-Gruppe, Träger des Opladener Krankenhauses, regelmäßig einmal im Jahr einen Aktionstag rund um das Thema saubere Hände. So auch vergangenen Donnerstag. Es sei einfach sinnvoll, sagt Commandeur, die Kollegen immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Dafür sei das Thema Hygiene im Krankenhaus einfach zu wichtig. "Und im Alltag, im Stress und in der Hektik achtet man vielleicht nicht immer auf die nötigen 30 Sekunden."