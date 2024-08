Erinnerung an das Drama vor 75 Jahren soll wach bleiben Zugunglück tötete 18 Leverkusener Ferienkinder

Was ist damals passiert? Ein tragisches Missverständnis schickte 18 Kinder und Jugendliche in den frühen Tod. Für die 87 Angehörigen einer Jugendgruppe der Katholische Pfarrgemeinschaft St. Andreas in Schlebusch solle es an jenem 8. August 1949 eine unbeschwerte Rückfahrt in entbehrungsreicher Zeit aus einer Ferienfreizeit im Weserbergland werden. Gegen 23 Uhr wollte ein Lastwagen mit mehreren Anhängern den Bahnübergang Manforter Straße/Bahnstraße (heutige Gustav-Heinemann-Straße) passieren. Im ersten Anhänger saßen 37 Kinder und Jugendliche, als sich zunächst die Bahnschranke senkte. Der Fahrer bremste daraufhin den Lastwagen ab, um anzuhalten. Kurz darauf öffnete sich die Schranke aber wieder; das deutete der Fahrer als Irrtum des Schrankenwärters und fuhr wieder an, zumal die jenseitige Schranke geöffnet blieb. Als der Lastzug die Gleise überquerte, näherte sich ein Schnellzug aus Köln und erfasste den ersten Anhänger, der durch die Wucht des Aufpralls einige Meter weit mitgeschleift wurde und völlig zerstört neben der Bahnstrecke in einem Garten liegen blieb. Für 18 junge Menschen kam jede Hilfe zu spät.