Im Neulandpark : Von Palmen gesäumt: Strandbar ist eröffnet

Wiesdorf Der neue Betreiber der Freiluft-Bar hatte noch mehr Ideen, um die Oase im Neulandpark weiter aufzuwerten. Dann kam Corona dazwischen. Weitere Veränderungen will er nun frühestens im Winter angehen.

Sommer, Sonne, Sand und Palmen. Dazu aus dem Liegestuhl der Blick aufs Wasser – all das ist seit Samstag wieder möglich. Die „Strandbar Leverkusen“ am Rheinufer in der Nähe des Neulandparks hat unter neuer Regie geöffnet. Pächter ist Andreas Keunecke, der zuvor elf Jahre die „Sonnenschein-Etage“ in Köln betrieb. „Ich bin sehr zufrieden und freue mich, hier zu sein“ betonte der 50-jährige Schwabe bei der Vorbesichtigung mit Politikern und Presse.