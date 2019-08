Lokale, die man kennen sollte: das Dom-Brauhaus : Von der Direktorenvilla zum Brauhaus

Leverkusen Die 130 Jahre alte Villa an der Saarstraße hat eine bewegte Geschichte. Viele kennen das Gebäude vor allem als uriges Dom-Brauhaus.

Wer in Leverkusen eine Gaststätte mit typisch rheinländischer Brauhauskultur, eigenem Charme und uriger Atmosphäre sucht, kommt ums Dom-Brauhaus an der Saarstraße 1 nicht herum. Seit dem Ende des Dom-Brauhauses in der Kölner Südstadt – das ursprünglich der Biergarten der Küppers-Brauerei war – ist es das einzig verbliebene Dom-Brauhaus. Vielleicht gerade deshalb, oder aber wegen seiner Nähe zu Köln, genießt die Traditionsgaststätte einen hohen Stellenwert in der Chemiestadt. Deutlich wird das besonders, weil Inhaber Andreas Berndt der einzige Gastgeber in der Stadt ist, der zur Karnevalszeit den Mitsingabend „Loss mer singe op jöck“ ausrichten darf.