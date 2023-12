2023 in Leverkusen – die Bilder Von A wie Alpaka bis U wie U-Boot

Ist der süüüüüß: Im September ist halb Leverkusen schockverliebt in das kleine Alpaka-Hengstfohlen, das im Wildpark Reuschenberg zur Welt kommt. Die EVL hat die Patenschaft. Der kleine Hengst heißt Mika – so wie ein kleiner, schwerkranker Junge in Leichlingen, auf den der Name zurückgeht. Die Taufe mit beiden Mikas ging ans Herz.