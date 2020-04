Corona aktuell : Stadt sucht vorsorglich medizinisch geschulte Leverkusener

Die Stadtverwaltung will vorsorgen und sucht Leverkusener, die in Medizinberufen ausgebildet sind. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen 37 Leverkusener sind aktuell an Covid-19 erkrankt. Vier davon werden im Klinikum behandelt. Die Stadtverwaltung sucht vorsorglich medizinisch, pflegerisch oder rettungsdienstlich geschultes Personal.

Gesucht Die Zahl derer, die sich mit dem Coronavirus anstecken, geht zurück, die Kliniken in der Stadt haben ausreichend Kapazitäten für Covid-19-Erkrankte mit schweren Verläufen. Dennoch will die Stadt vorbereitet sein. „Wer medizinische, pflegerische oder rettungsdienstliche Fachkenntnisse hat, ist aufgerufen, sich beim Fachbereich Personal und Organisation der Stadt zu melden. Das Ziel ist es, auf diese Fachkräfte zurückgreifen zu können, sobald weitere personelle Unterstützung der Kliniken und/oder Pflegereinrichtungen nötig ist“, ruft sie auf. Die Abfrage erfolge zunächst vorsorglich, „damit wir im Notfall schnell reagieren können“, sagt Oberbürgermeister Uwe Richrath. Infos/Ausschreibung/Bewergungsmöglichkeit unter: www.leverkusen.de/rathaus-service/stadtverwaltung/arbeitgeber-stadt/stellenausschreibungen.php.

Beratung Die Beratungsangebote der Awo im Opladener Laden an der Bahnhofstraße und in der Beratungsstelle für Senioren und Angehörige in der Begegnungsstätte am Königsberger Platz sind wieder gestartet. Ein persönlicher Beratungstermin muss zunächst telefonisch vereinbart werden: Begegnungsstätte vormittags 0214 23153 oder 0214 8202597, Opladener Laden 02171 7999894. Die Beratungsgespräche werden mit je nur einer Person im vorgegebenen Abstand von mindestens zwei Metern angeboten, Flächendesinfektion ist garantiert, ein Mundschutz wird erwartet, betont die Awo.