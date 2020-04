Corona aktuell : Lockerungen gelten ab Montag

Ab Montag könnte in den Leverkusener Fußgängerzonen wie hier in der City wieder ein kleines Stück Normalität einkehren. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen wieder öffnen, Restaurants bleiben zu. Handwerkskammer fordert Ausrüstung zum Schutz von Angestellten und Kunden.

Fallzahlen In der Stadt seien 184 Infektionsfälle mit dem Coronavirus zu verzeichnen, meldet die Stadt am Sonntag. Darunter seien aktuell 124 Genesene. Bislang sind drei Leverkusener im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Lockerung Die Stadt fasst die ab Montag, 20. April geltenden neuen Corona-Regelungen in NRW so zusammen: Zusätzlich dürfen alle Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern öffnen. Dazu Kfz-Händler, Fahrradhändler, Buchhändler, Einrichtungs-/Möbelhäuser und Baby-Fachmärkte. Es gelten in den Geschäften Eintritts-, Abstands- und Hygieneregeln. Einkaufszentren dürfen öffnen, damit die darin liegenden Geschäfte, besucht werden können. Geschlossen bleiben Bars, Clubs, Diskos, Spielhallen, Theater, Opern- und Konzerthäuser, Kinos, Museen, Prostitutions- und Amüsierbetriebe, Friseure, Nagel-, Fitness-, Sonnenstudios, Schwimm- und Spaßbäder, Saunen, Sportvereine, Spiel- und Bolzplätze, sonstige Sport- und Freizeiteinrichtungen, Volkshochschulen, Musikschulen, sonstige öffentliche und private Bildungseinrichtungen. Gottesdienste sind nicht gestattet, Restaurants/Imbisse/Cafés bleiben zu, Belieferung und Außer-Haus-Verkauf sind erlaubt. Bestehen bleibt die bekannte Kontaktsperre für jedermann