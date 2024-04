Klassentreffen in Leverkusen „Wir waren damals alle brav“

„Wir denken noch gerne an unsere achtjährige Schulzeit zurück“, betonte Adeltraut Mackenbuch. Und musste schmunzeln, als sie etwa vom Sexualkunde-Unterricht erzählte, bei dem die einstige Klassenlehrerin – sie bestand auf der Anrede Fräulein – Westrupp vor lauter Scham errötete. „Wir waren schließlich alle brav“, war die einhellige Meinung der Frauen, die fast alle noch in Leverkusen wohnen. Nur Renate Paetzold zog es zwischenzeitlich an den Niederrhein nach Xanten. Sie sei, räumte sie ein, aber nicht ausschließlich zum Klassentreffen in die alte Heimat zurückgekommen. Sondern auch, weil sie als eingefleischter Bayer-Fan das Europa Leage-Viertelfinale gegen West Ham United am Donnerstag im Stadion anschauen wolle. „Ich bin bei jedem Heimspiel dabei“, gestand die 74-Jährige.