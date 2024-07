Neues Programm und neue Zweigstelle in Leverkusen Volkshochschule – jetzt auch auf der Schusterinsel

Zwischen den Deckseiten finden sich zahlreiche Angebote. Auch mit Bezug zu aktuellem Weltgeschehen. So referiert Richard C. Schneider, früherer ARD-Korrespondent in Israel, zum Israel-Palästina-Konflikt. „Er lebt dort und kann von der Stimmung in der Gesellschaft berichten“, betont Hilken. In Zeiten, in denen Antisemitismus zunehme, wolle die VHS ein Zeichen setzen. Mit Partnern gestaltet sie den Abend „Das jüdische Jahr in 120 Minuten“, bei dem es Feste mit allen Sinnen kennenzulernen gilt – inklusive Musik und kulinarischen Kleinigkeiten. Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar gibt es eine Schau mit Porträtfotos von Shoah-Überlebenden. Die ist laut Hinken nur ein Appetithäppchen für eine größere Freiluft-Ausstellung im Mai 2025. Expertenwissen verspricht auch ein Vortrag zur Schwammstadt mit Klimafachmann Tobias Kemper vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW.