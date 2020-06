Corona aktuell : Volkshochschule bietet Bildungs-Ferienprogramm

Mit der Hand kunstvoll Buchstaben zeichnen: Das lernen Teilnehmer in zwei „Handlettering“-Sommerkursen bei der VHS. Foto: dpa/Andreas Arnold

Leverkusen Keine Veränderung bei den Coivd-19-Fällen in der Stadt: Weiterhin sind acht Leverkusener erkrankt. Die Volkshochschule will die Zeit des Lockdowns und der damit verbundenen Bildungsabstinenz ein Stück weit entschädigen.

Fallzahlen Die Stadt meldet am Donnerstag unveränderte Zahlen. Weiterhin gibt es 250 Gesamtinfizierte, davon gelten 237 als genesen. Fünf Menschen sind bisher im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Heißt im Umkehrschluss: Derzeit sind wie in den Vortagen acht Leverkusener an Covid-19 erkrankt.