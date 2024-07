Bühnengründer Erwin Fritz ist gestorben Ein Leben für das Volkstheater

25 Jahre später waren die Bergisch Neukirchener in Leverkusen als Theaterverein anerkannt, geschätzt und beliebt. Sie zählten mehr als 300 Inszenierungen und über 100.000 Zuschauer. Selbstbewusst erklärten sie in einer Ansprache zum 25 Jubiläum 1971: „Fürchten wir uns nicht, weil wir es nicht zum Virtuosentum gebracht haben, weil unsere Leistung letzter künstlerischer Wertung nicht standhält. Das wäre Feigheit und traurige Minderwertigkeitsangst. Die Freude am Nachgestalten, am Entdecken von Schönheiten, am Wiedererkennen schon anderswo gehörter Stellen, die Freude der Gemeinsamkeit wiegt mehr als alle Unvollkommenheit.“