Neue Produktion: „Theater im Blut“ : Einblick in die Geschichte der Volksbühne

Leverkusen In einem selbst geschriebenen Musical erinnern Sänger, Tänzer und Schauspieler an vergangene Produktionen.

Es gibt nämlich kein aufwendiges Bühnenbild, mit dem die Volksbühne Bergisch Neukirchen ihr Publikum normalerweise optisch verzaubert. Das Musical „Theater im Blut“ spielt nämlich Backstage, mitten im Kostüm und Requisitenlager eines Theatervereins, das dringend aufgeräumt und entrümpelt werden muss. Aber was soll in die Tonne und was muss gereinigt und sortiert werden? Der langjährige Bühnenmeister Karl (Ralph Maisel) kann sich schwer trennen, weil das kleinste Teil Erinnerungen freisetzt, Erinnerungen an vergangene Zeiten, an so viele Produktionen und Theaterabende, die er miterlebt hat.