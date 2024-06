Volks- und Schützenfest Schlebusch feiert vier Tage durch

Vier Tage hatte sich Schlebusch in ein einziges großes Festgelände verwandelt. Zum Auftakt am Donnerstag, dem Feiertag, standen tagsüber Oldtimer im Mittelpunkt des Interesses, während Pit Hupperten am Abend nach Angaben von Veranstalter Werner Nolden rund 2000 Leute in den Wuppermannpark lockte.