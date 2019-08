Nachbarn aus Voigtslach : Hilfe mit Tradition: Wiesenfest für kranke Kinder

Beim Voigtslacher Wiesenfest packte selbstverständlich auch der Nachwuchs mit an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Zum 22. Mal öffnete in Voigtslach das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Wiesenfest zugunsten der Kinderkrebsklinik Düsseldorf. 158.000 Euro konnten in den vergangenen beiden Jahrzehnten eingesammelt werden, allein über 11.000 Euro im vergangenen Jahr.

Dass der Zusammenhalt auf dem Land oft größer ist als in der Stadt, ist bekannt. Doch das, was die Nachbarn in Voigtslach seit über 20 Jahren für die Kinderkrebsklinik Düsseldorf auf die Beine stellen, ist schlichtweg herausragend. Über 40 Helfer, darunter auch zahlreiche Jugendliche, waren erneut im Einsatz, um mehrere hundert Gäste mit Speisen und Getränken zu bewirten und ihnen einen schönen Nachmittag zu bescheren. Bei Kaiserwetter ließen es sich die vielen Besucher bei einem kühlen Getränk und einer frischen Bratwurst sichtlich gut gehen. Gemütlich war die Stimmung und voll war die grüne Festplatz-Wiese.