Wegen Vogelgrippe-Ausbruch in Bergisch Gladbach : Verschärfte Regeln für Geflügelhalter in Leverkusen

Nur Zaun um den Auslauf reicht nicht. Geflügelhalter im Beobachtungsradius müssen ab sofort besondere Regeln beachten. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen In Bergisch Gladbach ist ein Fall von Geflügelpest bekannt geworden. Damit die Krankheit nicht auch noch Nutzgeflügel in Leverkusen ereilt, gibt die Stadt einen Maßnahmenkatalog für Geflügelhalter raus, die im Beobachtungsradius des betroffenen Geflügelhalters in Bergisch Gladbach liegen. 114 Halter in Leverkusen sind betroffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nebenan in Bergisch Gladbach ist die Vogelgrippe angekommen. Montag wurde der Fall bekannt, das zuständige Veterinäramt hat eine Schutzzone in einem drei Kilometer großen Radius um den Seuchenbestand eingerichtet, zudem eine Überwachungszone im Radius von zehn Kilometern. Letztere betrifft so auch Teile von Leverkusen, konkret Manfort, Alkenrath, Quettingen, Lützenkirchen, Steinbüchel und Schlebusch.

„In Leverkusen sind über 3000 Tiere in 114 Beständen mit einer durchschnittlichen Bestandsgröße von 29 Tieren von den zu ergreifenden Seuchenbekämpfungsmaßnahmen betroffen“, sagt Stadtsprecherin Julia Trick. Für sie hat die Stadt jetzt eine Allgemeinverfügung ausgegeben. Inhalt: Schutzmaßnahmen, um den Ausbruch der Seuche in der Stadt zu verhindern. Geflügelhalter sollen vor allem dem Veterinäramt die Anzahl der gehaltenen Tiere melden.

Außerdem müssen sie unter anderem einmal am Tag ihren Tierbestand auf Veränderungen (weniger, Eier, höhere Todesrate etc.) prüfen. Jede erkennbare Änderung geht ans Veterinäramt, 0214 406-3901.

Weitere Hinweise unter www.leverkusen.de, „Geflügelpest“ unter dem Reiter „Downloads und Links“.

(LH)