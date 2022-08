5G+-Station in Betrieb genommen : Vodafone baut Mobilfunk in Leverkusen aus

Vodafone will den Mobilfunkausbau in Leverkusen in Richtung 5G und 5G+ vorantreiben. Foto: dpa/Soeren Stache

Leverkusen Das Mobilfunkunternehmen will bis 2025 möglichst die gesamte Bevölkerung in der Stadt an das 5G- und das 5G+Netz anbinden. Für den Ausbau sollen vorerst vorhandene Mobilfunk-Standorte genutzt werden.

Der Mobilfunkbetreiber Vodafone hat in Leverkusen „im Zentrum-Süd eine Mobilfunkstation mit der neuen Technologie 5G+ in Betrieb genommen“, meldet das Unternehmen. „Mit der Eröffnung dieser mobilen Datenautobahn hat Vodafone zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz in Leverkusen gestartet. Bis Mitte 2023 wird Vodafone insgesamt neun weitere Mobilfunk-Bauprojekte in Leverkusen realisieren, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und das 5G+-Netz in die Stadt zu bringen.“

Ziel der Ausbauoffensive sei es, das bestehende Mobilfunknetz weiter zu verstärken und „bis 2025 möglichst die gesamte Bevölkerung auch an das 5G-Netz und 5G+-Netz anzubinden“. Dabei will Vodafone erstmal die vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur mitnutzen und die Antennen für 5G und 5G+, wenn möglich, an den bestehenden 49 Mobilfunk-Standorten in Betrieb nehmen. Aktuell sind 14 Standorte mit 5G-Technologie ausgestattet – ein Standort hat 5G+.

(LH)