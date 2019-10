Vintage-Markt in Rheindorf : Mit Tolle und Co. zurück in die 50er

Rheindorf Beim Vintage-Markt im Saal Norhausen gab es vor allem Kleidung aus dem Jahrzehnt des Rock’n’Roll, dazu aber auch herrlichen Krimskrams und ein Lebensgefühl.

Im Saal Nordhausen in Rheindorf reisten Besucher am Sonntag gefühlt rund 60 Jahre zurück. Auf engem Raum reihten sich weite Röcke, Mäntel, Pumps und allerlei 50er-Jahre-Kitsch aneinander – für Fans ein echtes Schlaraffenland. Sandra Alterhaus strahlt, wenn sie auf die elf Stände mit all dem Kram blickt, den sie so liebt. „Es geht gar nicht darum, hier etwas Besonderes zu verkaufen“, erläuterte die 36-Jährige. „Es geht darum, zusammenzukommen“ In der Tat sind die meisten Trödler ohnehin in der Szene aktiv. Sie tragen Tolle, schauen aus, wie frisch dem Film Grease entsprungen. Die Musik, die Kleidung und all das Lebensgefühl sind es, die auch Alterhaus und ihren Mann in ihren Bann zogen. „Viele von uns ziehen sich jeden Tag so an“, betont sie lächelnd.