Leverkusener Feuerwehr befreit eingeklemmte Person Vier Verletzte bei Unfall auf dem Europaring

Der Unfall hatte sich nach Angaben der Feuerwehr gegen 12.40 Uhr in Höhe Mühlenweg ereignet. Beteiligt waren vier Autos, die aus ungeklärter Ursache aufeinander gefahren waren. Insgesamt befanden sich fünf Personen in den Fahrzeugen, wovon nur eine Person unverletzt blieb. Die übrigen vier wurden mit Rettungswagen in Leverkusener Krankenhäuser gebracht.