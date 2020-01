Drei Pkw kollidiert : Vier Verletzte bei Unfall auf der A 3 bei Leverkusen

Die Unfallstelle au der A 3 in Höhe der Autobahnbrücke Solinger Straße. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen (bu) Bei einem Unfall auf der A 3 sind am Montagnachmittag vier Personen verletzt worden.

Der Unfall in Fahrtrichtung Oberhausen, an dem drei Pkw beteiligt waren, soll sich kurz vor 15 Uhr nach einem Fahrstreifenwechsel ereignet haben, berichtet die Polizei. Die Autobahn wurde in Höhe der Autobahnbrücke Solinger Straße vorübergehend voll gesperrt, inzwischen ist eine Fahrspur wieder frei. Es bildete sich ein längerer Stau. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Ein Verkehrsunfallteam der Polizei nimmt Spuren auf. Zur Schwere der Verletzung der beteiligten Autofahrer gab es noch keine genaueren Angaben, doch sollen einzelne Personen offenbar schwer verletzt sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungswagen waren zur Unfallstelle ausgerückt.