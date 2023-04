Einsatz in Leverkusen Vier Verletzte bei Küchenbrand

Der Alarmruf ging gegen 16.30 Uhr gleich mehrfach bei der Feuerwehr ein. Kräfte der Berufsfeuerwehr der Wachen Opladen und der Hauptfeuerwache machten sich auf den Weg zum Einsatzort an der Saalestraße. Auch Kräfte aus Rheindorf, Hitdorf und Bürrig waren im Einsatz. An der Saalestraße drang Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Aus unklarer Ursache brannte es in der Küche. Vier Personen atmeten Rauchgas ein und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand und entrauchte die Wohnung.