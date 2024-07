Stadtfest in Opladen Schausteller bitten zum „Kesseltanz“

Noch bis zum großen Feuerwerk am Montagabend sorgt die Kirmes in der Opladener Innenstadt bei Jung und Alt für Abwechslung und Zerstreuung. Schon am Freitag gab es einen Auftakt nach Maß, als Jacqueline Jackmuth, Tochter von Ausrichter Wilfried Hoffmann, gemeinsam mit Bezirksbürgermeister Ulrich Liebetrau das 51. Opladener Stadtfest eröffnete. Beide verteilten am Brunnenplatz vor dem Landrat-Lucas-Gymnasium Gut- und Freifahrtscheine an die Besucher.