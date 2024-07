Kirmes mit Feuerwerk und „offenem Sonntag“ Vier Tage lang Stadtfest in Opladen

Die Trödler, die in der Opladener Fußgängerzone ihre Stände aufbauen werden, bieten von Freitag bis Montag ihre Ware an. Reststandplätze werden am Donnerstag, 25. Juli, ab 14 Uhr im Marktbüro an der Aloysius-Kapelle vergeben. Telefonisch können sich interessierte Bewerber unter 0173/5864451 melden. Bevorzugt werden Trödelstände und Kunsthandwerk.