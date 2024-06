Familienspaß in Leverkusen Vier Sommerfeste mit Sonne und Regen

TSV-Sommerfest Einen runden und stolzen Geburtstag feiert der TSV Bayer 04: 120 Jahre wird der 1904 gegründete Werksverein alt. Und da passte am Sonntag das große Sommerfest just einen Tag vor dem Geburtstag vorzüglich ins Konzept. Angesichts des schlechten Wetters verlegten die Veranstalter Angebote teilweise in die Halle. Dem Andrang tat das kaum Abbruch. Geschäftsführerin Anne Wintchen und Vorsitzender Klaus Beck waren mit dem Zuspruch des Publikums zufrieden. Sportlicher Mittelpunkt war zwischen 11 und 16 Uhr die Kinderolympiade. Die Kinder konnten sich je nach Alter an den Stationen ausprobieren und neue Sportarten kennenlernen. Auch Jugendliche und Erwachsene beteiligten sich bei verschiedenen Aktionen aktiv. Menschenkicker, Riesenrutsche und Hochseilgarten und Bungee-Trampoline standen für Bewegungsfreudige bereit. „Mobilität“ war ein weiteres Thema: Besucher ließen den ADFC ihr Fahrrad checken oder versuchten sich an der Wupsi-Station in einem Lastenrad-Parkour. Vorführungen und Mitmachangebote etwa der Rhythmischen Sportgymnastik, verschiedener Tanzgruppen oder des Bereichs Fitness & Health sollten nicht fehlen. Auch das vereinseigene Fitnessstudio GoFit fand Interessenten. International erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler wurden ausgezeichnet und eine Geburtstagstorte angeschnitten. Parallel zum Sommerfest gab es einen Trödelmarkt, auf dem Sport- und Freizeitartikel angeboten wurden.