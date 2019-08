Vier Festnahmen : Opfer (25) attackiert und in den Bauch gestochen

Opfer (25) attackiert und in den Bauch gestochen

Wiesdorf/Köln (bu) Auf der Schulstraße hat die Polizei am Samstagabend vier Männer im Alter von 21 bis 31 Jahren nach einer Messerattacke festgenommen.

Bewaffnet mit einem Messer, einem Baseballschläger und einer Schreckschusspistole sollen sie in Köln-Stammheim einen Kölner (25) überfallen haben. Er erlitt eine Bauch-Stichwunde. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Nach Zeugenaussagen sollen die vier Verdächtigen gegen 20.10 Uhr auf der Bonhoefferstraße in Höhe der Gisbertstraße aus einem goldfarbenen VW ausgestiegen und unmittelbar mit einem Baseballschläger, einem Messer und einer Schreckschusspistole auf den 25-Jährigen losgegangen sein.