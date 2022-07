Kritik an Leverkusener Verwaltung : Vier Corona-Tote und „unsichere Datenlage“

Leverkusen FDP-Politiker Friedrich Busch nennt die Situation in Leverkusen besorgniserregend und kritisiert die Stadt für ihre Informationspolitik.

Die sommerliche Corona-Welle hat auch Leverkusen im Griff. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet am Dienstag vier Leverkusener, die an den Folgen einer Virusinfektion gestorben sind.

Der Leverkusener FDP-Politiker Friedrich Busch schlägt Alarm. „Die neueste Zahl der Leverkusener Corona-Toten müsste Politik und Bevölkerung aufhorchen lassen“, schreibt er in einer Pressemitteilung. Diese Zahl sei besorgniserregend „weil Stadtverwaltung und die Leverkusener Politik sich mit Themen wie ,Tauben-Konzept für die Stadt‘ oder ;Haltestellenumbau in Leverkusen‘ (zwei Ratsanträge der Grünen, d.R.) beschäftigt, anstatt sich mit der durchaus als dramatisch zu bezeichnenden Corona-Situation in Leverkusen zu befassen.“

Für wenig aufschlussreich hält Busch den „Lagebericht Corona der Stadt vom 8. Juli“ und zitiert daraus: „Die Inzidenzen stabilisieren sich aktuell auf einem hohen Niveau. Ein weiterer Anstieg ist vorläufig nicht beobachtbar.“ Zur Situation in den Leverkusener Kliniken heißt es weiter: „Es gibt keine besonderen Entwicklungen in den Kliniken.“

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Leverkusen wird am Dienstag mit 896,9 angegeben. Das ist ein Rückgang um 47 gegenüber dem Vortag. Busch meint dazu: „Jeder, der sich in Leverkusen umhört, wird wissen, dass die Zahl der Erkrankten deutlich höher liegt. In vielen Haushalten gibt es Personen, die beispielsweise unter Atemwegserkrankungen leiden.“ Viele machten einen Selbsttest, der häufig positiv ausfalle. „Statt dann zum Arzt zu gehen, wird eine Selbsttherapie bis zur Gesundung vorgenommen“, sagt der Lokalpolitiker.