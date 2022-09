Benefiz-Konzert in Leverkusen : Vier Bands singen kölsche Lieder für das Hospiz

Leverkusen „Paveier“, „Plansche Malöör“, „Fiasko“ und „Chanterella“ sorgen am 22. Oktober beim Konzert im Forum für Stimmung. Die Musiker spielen unentgeltlich. Die Einnahmen kommen dem Hospiz zugute.

„Auf den ersten Blick ein starker Widerspruch, aber der ist gewollt“, erklärt Christoph Meyer zu Berstenhorst, Hospizleiter, den Slogan des Konzerts. „Wir wollen zeigen, was wir täglich leisten und dass es bei uns bis zum Ende um das Leben geht.“ Im Gegensatz zu anderen Krankenhäusern finanziere sich das Hospiz, das schwerstkranke, sterbende Menschen in den letzten Lebenswochen betreut, zu einem großen Teil aus Spenden. Daher seien di Initiatoren besonders froh und dankbar für die Mitwirkung so bekannter und beliebter Köllner Bands, die an diesem Abend auf ihre Gagen verzichten. „Da wir im nächsten Jahr bereits unser 40-jähriges Jubiläum feiern, gehören wir auch nicht mehr zur jüngeren Generation und machen uns so schon manchmal Gedanken wie es weitergeht“, erzählt Hans-Ludwig (Bubi) Brühl von den Paveiern. Man könne froh sein, zum Lebensabend eine solche Betreuung zu erfahren. Es sei ihnen daher eine „besondere Herzensangelegenheit“ ihren Beitrag mit ihrer Mitwirkung zu leisten. Moderiert wird das Konzert erneut, von Jenny Weißenfels von Radio Leverkusen, die noch immer von der guten Stimmung im vergangenen Jahr und einem für sie besonderen Highlight schwärmt: „Das war so emotional und schön, dass zwei Gäste des Hospiz-Zentrums an diesem Abend dabei waren.“ „Einer davon konnte sogar danach erstmal wieder nach Hause“, ergänzt zu Berstenhorst. „Wer weiß, vielleicht hatte die Musik geholfen.“