Kostenpflichtiger Inhalt: Vielfalt der Generationen in Leverkusen : Erntefrisch aus der Familienküche

Zwei Generationen, ein Geschäft: Im „Feinkochtopf“ in Opladen arbeiten Sascha und Monika Weidner Hand in Hand zusammen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen So arbeiten Generationen Hand in Hand: Mit seiner Mutter Monika betreibt Sascha Weidner ein Feinkostgeschäft mit Essensausgabe in Opladen.