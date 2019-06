Am Samstag : Viele Teilnehmer beim Auftakt der Aktion Stadtradeln 2019

„In dieser Stadt können wir uns auch mit dem Fahrrad bewegen“, sagt Oberbürgermeister Uwe Richrath. Ob Leverkusen eine Fahrradstadt ist, wird seit Samstag erneut unter Beweis gestellt. Denn da startete das dreiwöchige Stadtradeln 2019. „Alle Leverkusener können am Stadtradeln teilnehmen“, fügt der Leiter der Auftakttour, Uwe Witte vom Fahrrad-Club ADFC, hinzu.

Wie auch in den vergangenen Jahren können sich die Teilnehmer in Teams anmelden, einzelne können auch zu einer Gruppe hinzu stoßen.

Vor der Wacht am Rhein in Wiesdorf sammelten sich gegen elf Uhr morgens viele Fahrradbegeisterte Leverkusener – dem Startpunkt der ersten gemeinsamen Fahrradtour des diesjährigen Stadtradeln. Eine 25 Kilometer lange Strecke von Wiesdorf über Rheindorf und Langenfeld zum Naturgut Ophoven in Opladen stand auf dem Programm dieser Starttour. „Ich freue mich sehr auf diese Tour und bin noch motivierter als letztes Jahr mehr Kilometer auf dem Fahrrad zu fahren“, sagte eine junge Teilnehmerin. Am Ziel der Fahrradtour erwartete die fleißigen Radler dann erfrischende Getränke und ein Picknick.