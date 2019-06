Kampagne : Viele Leverkusener machen beim Stadtradeln mit

Es haben sich bereits mehr als 1600 Teilnehmer angemeldet, unter anderem eine ganze Schule. Anmeldung noch bis 5. Juli.

Die Kampagne „Stadtradeln“ findet in diesem Jahr zum vierten Mal in Leverkusen statt. Dabei strampeln die Leverkusener für Klimaschutz, aber auch für einen Ausbau der Radinfrastruktur. Das Fahrrad wird auf Kurzstrecken immer beliebter und erhöht gleichzeitig die Mobilität jedes einzelnen in der Stadt.

Gesammelt werden diese Kilometer entweder einfach per Stadtradel-App oder auf der Webseite. Beginn der Aktion ist am Samstag, 15. Juni, um 11 Uhr mit einer Auftaktradtour von der Wacht am Rhein zum Naturgut Ophoven, dort wird anschließend gepicknickt. Der ADFC Leverkusen hat in der Zeit auch noch weiter Touren geplant, so geht es am 16. Juni auf einer Sternfahrt nach Köln. Eine Tour mit Ellen Lorentz quer durch Leverkusen gibt es am 4. Juli von 15 bis 19 Uhr, und die Abschlussveranstaltung findet am 5. Juli statt.