Vor allem im Handwerk : Fachkräftemangel – viele Lehrstellen bleiben unbesetzt

Gerade im Handwerk, beispielsweise in Bäckereien, bleiben immer mehr Lehrstellen frei. Foto: dpa-tmn/Inga Kjer

Leverkusen „Ja, und dann ist uns auf den letzten Metern tatsächlich die Luft ausgegangen.“ Marcus Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft sieht es sportlich. Auf dem Ausbildungsmarkt sei Leverkusen im Frühjahr mit einer großen Zahl an eingetragenen Ausbildungsverträgen gestartet, doch letztlich wird ein Minus von 2,5 Prozent ausgewiesen.

Anlagenmechaniker und Elektroniker waren die gefragten Berufe. Doch in der „gemischten Bilanz“ gebe es auch dramatische Entwicklungen: Bei den Friseuren gebe es 41 Prozent weniger Verträge in Leverkusen, bei den Bäckern sind es im Rheinisch Bergischen Kreis 64 Prozent weniger neue Auszubildende. Otto bezeichnet das als „eine sehr bedenkliche Tendenz“: „Gerade bei den kundennahen Handwerken wie Bäcker und Friseure, deren Ladenlokale auch das Gesicht von Stadtvierteln prägen, ist die Entwicklung besorgniserregend.“ Das seien Lebensmittelpunkte in den Stadtvierteln.