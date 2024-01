VHS Leverkusen stellt Programm vor Wie Künstliche Intelligenz die Welt verändert

Am 24. Mai ist die fünfte „Leverkusener Konferenz“ geplant, die sich speziell mit Arbeiten, Leben und Zukunftsperspektiven der „Generation Z“ beschäftigt. Und noch etwas ist neu: die Außenstelle an der Schusterinsel in Opladen. Sie dient als Ersatz für die beiden geschlossenen Außenstellen an der Goethestraße in Opladen und im EVL CityPoint in Wiesdorf. An der Brückenstraße 18-20 können künftig insgesamt sechs Räume für Angebote im IT-Bereich, Bewegungskurse oder Schulungen genutzt werden.