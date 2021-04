Stadt Leverkusen besetzt Leitungsposten : VHS: Günter Hinken folgt Gerd Struwe auf Chefsessel

Leverkusen Günter Hinken ist neuer Chef der Volkshochschule Leverkusen. Der promovierte Politikwissenschaftler hat zum April die Nachfolge von Gerd Struwe angetreten, der Ende Februar in den Ruhestand wechselte.

Der Neue bringt pädagogische Erfahrung mit: Nach dem Lehramtsstudium von Sozial- und Politikwissenschaften, Geschichte und Sport in Osnabrück und Münster hat Hinken, Jahrgang 1969, in Recklinghausen sein Refrendariat abgeschlossen, war dann ab 2004 „hauptpädagogischer Programmbereichsleiter an der VHS Essen, zunächst im Bereich Schulische Weiterbildung, seit 2005 als Verantwortlicher für die Politische Bildung“, berichtet die Stadt. „In dieser Rolle zeichnete sich sein Wirken insbesondere durch die Entwicklung gesellschaftspolitischer, interdisziplinärer und aktuell digitaler Kurs- und Veranstaltungsformate aus, die auf breite Publikumsresonanz stoßen.“