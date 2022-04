Verhandlung am Leverkusener Amtsgericht : Verwirrspiel um Drogen endet mit Freispruch

Leverkusen Wer hat mit Drogen gehandelt, die in vorbereiteten Verkaufspäckchen in der Wohnung lagen? Der Mieter oder sein Mitbewohner? Das Amtsgericht konnte die Frage letztlich nicht klären.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 26. Mai 2021 fanden Polizeibeamte in der Wohnung eines 25-Jährigen rund 40 Gramm Marihuana in verkaufsfertigen Verpackungseinheiten und mehr als 52 Gramm Amphetamin im Kühlschrank des Einzimmer-Apartments. Des Drogenhandels beschuldigt wurde vor dem Amtsgericht Leverkusen nun der Wohnungsmieter. Das Problem: Er verneinte eine Tatbeteiligung und warf diese seinem Mitbewohner vor.

Von den Drogen in seiner Wohnung wusste er demnach nichts. Über seinen Mitbewohner sagte er: „Ich wusste, dass er konsumiert, aber ich wusste nicht, dass er verkauft.“ Grund für Durchsuchung und die Anklage gegen den 25-Jährigen war maßgeblich die Aussage eines Zeugen, der ihn an die Polizei verriet. Laut Aktenlage las es sich so, als habe er den Beschuldigten deutlich des Drogenhandels bezichtigt. Der Zeuge tat dies wohl, weil es sich bei einem Drogenhandel schlecht behandelt fühlte. Zur Überraschung des Gerichts verlief die Aussage des Zeugen (24) in der Verhandlung jetzt deutlich anders. Nicht der Angeklagte habe die Betäubungsmittel verkauft, sondern sein Mitbewohner. Ohnehin, sagte der junge Mann, war der Beschuldigte kaum zu Hause. „Er hat mir nie was verkauft“, bekräftigte der Zeuge, „wir haben nur früher zusammen konsumiert.“